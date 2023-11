Zu Beginn einer mit Konjunkturdaten gefüllten Woche hat dem Aktienmarkt am Montagnachmittag der Schwung für deutlichere Kursgewinne gefehlt. Anleger warten gespannt auf die neuen Daten, da diese wichtig für die weitere Notenbankpolitik sind. Gerade für Titel wie Nel ist das wichtig, da sie ohnehin seit Monaten unter Druck stehen.Marktteilnehmer fokussieren sich nun in dieser Woche auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Falle die Teuerungsrate, würde dies für eine Zinspause ...

