Mutares gibt Veränderung im Vorstand bekannt und bekräftigt langfristige Wachstumsstrategie München, 13. November 2023 - Der Aufsichtsrat der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Gesellschaft"), hat den Vertrag mit dem langjährigen Finanzvorstand, Mark Friedrich, um weitere vier Jahre bis zum 31. Dezember 2027 verlängert. Johannes Laumann, der seit 2019 Mitglied des Vorstands ist, bat den Aufsichtsrat um eine persönliche Auszeit. Herr Laumann steht dem Management weiterhin exklusiv beratend zur Seite. Die bisher von ihm verantworteten Ressortbereiche M&A sowie Investor Relations, die er bislang mit Robin Laik, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer der Mutares, gemeinsam geleitet hat, werden in Zukunft in den Verantwortungsbereich von Robin Laik überführt. Mutares ist im Bereich M&A hervorragend für seine Wachstumspläne aufgestellt. Neben elf europäischen Büros hat Mutares dieses Jahr eine weitere Niederlassung in China eröffnet. Dr. Kristian Schleede, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mutares Management SE, kommentiert: "Der Aufsichtsrat dankt Johannes Laumann für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen, seinen Einsatz für Mutares und die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir bedauern außerordentlich, dass sich Herr Laumann aus privaten Gründen entschieden hat, eine persönliche Auszeit zu nehmen. Robin Laik sowie Johannes Laumann haben vereinbart, auch in Zukunft eng zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen erfolgreich fortzuentwickeln." Volker Rofalski, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mutares SE & Co. KGaA, ergänzt: "Wir sind gleichzeitig sehr froh, dass mit Mark Friedrich, dem CFO der Mutares, eine langfristige Vertragsverlängerung getroffen werden konnte. Damit setzt das Unternehmen auf Kontinuität und Stabilität. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit. Mark Friedrich ist seit über zehn Jahren bei der Mutares tätig und seit April 2015 im Vorstand der Gesellschaft. Er ist sehr wesentlich für die hervorragende Entwicklung der Mutares in den letzten Jahren und deren neuer Guidance verantwortlich." Mark Friedrich unterstreicht die ambitionierten Wachstumsziele, die Mutares kommuniziert hat: "Wir konnten seit 2018 den Umsatz und den Gewinn jedes Jahr deutlich anheben. Dieses Jahr plant die Gesellschaft den Konzernumsatz auf EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. und das Jahresergebnis der Mutares-Holding auf EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. zu steigern. Wir sind sehr zuversichtlich gemeinsam mit unserem Team die Wachstumsziele der Gesellschaft weiter vorantreiben zu können und die kommunizierten Ziele zu erreichen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

