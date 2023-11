Mit der Übernahme erweitert die Ajinomoto, Co. Inc. ihre globalen Fähigkeiten in der Produktion von AAV- und Plasmid-Gentherapien und diversifiziert und verstärkt ihre derzeitigen Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -herstellung

Forge Biologics positioniert sich für ein beschleunigtes langfristiges Wachstum und unterstützt Gen- und Zelltherapiekunden weltweit

Die Firmen Ajinomoto Co., Inc. ("Ajinomoto Co."; TYO: 2802) und Forge Biologics (Forge) meldeten heute die Schließung einer endgültigen Vereinbarung, nach der die Ajinomoto Co. das Unternehmen Forge, einen führenden Hersteller von genetischen Arzneimitteln, für 620 Mio. USD in bar übernehmen wird1

Forge ist ein Auftragsherstellungs- und Entwicklungsunternehmen (CDMO) mit Spezialisierung auf virale Vektoren und Plasmide sowie auf Therapeutika im klinischen Stadium. Das Unternehmen ermöglicht den Zugang zu potenziell lebensverändernden Gentherapien, indem es sie vom Konzept bis zur praktischen Anwendung entwickelt. Alle Entwicklungs- und Fertigungsarbeiten erfolgen in der 200.000 Quadratfuß großen, maßgeschneiderten cGMP-Anlage der Forge-Betriebsstätte "The Hearth" in Columbus (US-Bundesstaat Ohio), wo das Unternehmen über 300 Mitarbeiter beschäftigt.

"Forge hat seit seiner Gründung im Jahr 2020 ein bemerkenswertes Wachstum erzielt, und wir freuen uns sehr, dass wir künftig als Teil der Ajinomoto Co. unser globales Geschäft, nämlich die Unterstützung von Innovatoren bei der Herstellung dringend benötigter genetischer Arzneimittel, weiter ausbauen können", sagte Timothy J. Miller, Ph.D., CEO, President und Mitgründer von Forge. "Unsere beiden Teams engagieren sich gleichermaßen dafür, in Innovationen zu investieren, die unseren Kunden helfen, erfolgreich Therapien für Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie dringend benötigen. Wir möchten ein Unternehmen aufbauen, dessen Ziel es ist, den Zugang zu lebensverändernden Entdeckungen zu ermöglichen, und diese Transaktion wird uns dabei unterstützen, diese Zielsetzung in unsere nächste globale Entwicklungsphase zu überführen. Auf diese Weise können wir unsere Fähigkeiten und unsere Plattform zum Nutzen unserer Kunden und ihrer Patienten weiter ausbauen."

"Die beispiellose Expertise von Forge in der Entwicklung und Herstellung von Gentherapien wird eine transformative Ergänzung unseres Kernwachstumsbereichs Gesundheitswesen im Rahmen unseres Fahrplans für ASV-Initiativen 2030 bilden. Forge bringt in das Unternehmen Ajinomoto eine völlig neue Fähigkeit ein, die unseren Geschäftsbereich Bio-Pharma Services entscheidend verbessern und dazu beitragen wird, durch innovative Lösungen für Gemeinschaften und die Gesellschaft einen neuen Mehrwert zu schaffen", sagte Yasuyuki Otake, Corporate Executive und General Manager im Bio-Pharma Services Department der Ajinomoto Co. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem unglaublich talentierten Team von Forge und seiner hochmodernen, spezialisierten Produktionsanlage. Auf diese Weise können wir unsere Plattformtechnologien ausbauen, die uns unserem Ziel näher bringen, einen Beitrag zum Wohlergehen aller Menschen, unserer Gesellschaft und unseres Planeten zu leisten."

"Dieser große Schritt wird die nächste Wachstumsphase von Forge einleiten und den Einfluss auf die Mission des Unternehmens für Kunden und Patienten maximieren", sagte Chris Garabedian, Chairman und CEO von Xontogeny und Chairman des Board of Directors von Forge. "Diese Übernahme ist auf dem heutigen Biotech-Markt ein eindrucksvoller Beweis für den technischen Fortschritt, die erstklassige Betriebsstätte und das erfahrene und kompetente Führungsteam von Forge."

Die Transaktion, die voraussichtlich bis zum Ende des vierten Quartals 2023 abgeschlossen sein wird, unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen und bedarf unter anderem der Erteilung der behördlichen Genehmigungen. Nach ihrem Abschluss wird Forge eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft von Ajinomoto Co., Inc. sein. Die Firma Centerview Partners LLC hat Forge bei der Transaktion finanziell beraten, während die Anwaltskanzlei Ice Miller LLP als Rechtsberaterin tätig war. Chardan Capital Markets LLC erbrachte ebenfalls Beratungsleistungen in finanziellen Angelegenheiten.

Über Ajinomoto

Die Ajinomoto Group möchte, basierend auf dem Unternehmensslogan "Eat Well, Live Well", mit "AminoScience" zum Wohlbefinden aller Menschen, unserer Gesellschaft und unseres Planeten beitragen. Der Konzern unterhält Niederlassungen in 36 Ländern und Regionen und vertreibt seine Produkte in mehr als 130 Ländern und Regionen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 1,3591 Billionen Yen (10,0 Milliarden US-Dollar). Mehr dazu erfahren Sie unter www.ajinomoto.com.

Über Forge Biologics

Forge Biologics ist ein hybrides Auftragsherstellungs- und Entwicklungsunternehmen mit Spezialisierung auf Gentherapien in der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, den Zugang zu lebensverändernden Gentherapien zu ermöglichen. Forge wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Zentrum für Zell- und Gentherapie in Columbus (US-Bundesstaat Ohio). Seine 200.000 Quadratfuß große Betriebsstätte "The Hearth" widmet sich der AAV-Herstellung und nutzt 20 maßgeschneiderte cGMP-Suites. Die Angebotspalette umfasst skalierbare End-to-End-Produktionsdienstleistungen wie die Prozess- und Analyseentwicklung, die cGMP-Herstellung von viralen Vektoren, die Endabfüllung, die Herstellung von Plasmid-DNA sowie Beratungsdienstleistungen rund um regulatorische Fragen zur Beschleunigung von Gentherapieprogrammen von der präklinischen über die klinische Phase bis zur kommerziellen Herstellung. Forge verfolgt das Ziel, die Zeiten für die Entwicklung neuer Medikamente für Patienten mit genetischen Krankheiten zu verkürzen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.forgebiologics.com.

Die 620 Millionen Dollar beziehen sich auf den Unternehmenswert von Forge ohne liquide Mittel und Verbindlichkeiten. Bitte beachten Sie, dass der den Forge-Anteilseignern zurechenbare Übernahmepreis (Eigenkapitalwert) ca. 554 Millionen US-Dollar beträgt, was dem zum Zeitpunkt der Durchführung der Übernahme angepassten Betrag entsprechen dürfte, wie im Fusionsvertrag festgelegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231112053163/de/

Contacts:

Medienanfragen

Marina Corleto

Associate Director, Marketing and Communications

media@forgebiologics.com

Geschäftsfeldentwicklung

Magdalena Tyrpien

Senior Vice President and Head of Business Development

mtyrpien@forgebiologics.com

Kundenentwicklung

John Maslowski

Chief Commercial Officer

CD@forgebiologics.com