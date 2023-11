Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt rund einen Monat vor ihrer nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung bei ihrer Einschätzung.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt rund einen Monat vor ihrer nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung bei ihrer Einschätzung. Die Preisstabilität sei möglicherweise noch nicht gewährleistet, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Dienstag in Zürich. «Wir werden daher nicht zögern, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu straffen», machte Jordan in seiner Rede an der am Dienstag und...

Den vollständigen Artikel lesen ...