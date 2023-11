Heute im gabb: Um 12:45 liegt der ATX TR mit -0.59 Prozent im Minus bei 7097 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +2.49% auf 31.875 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 39.6 Euro und DO&CO mit +1.18% auf 119.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15410 (+0.27%, Ultimo 2022: 13923, 10.68% ytd). - In den News: AT&S, Rosenbauer, Polytec, Post, Frequentis, Andritz, Montana Aerospace, Börsen-Unwort ...- Nachlese: Kapsch TrafficCom, VIG, Anleihen-Crash und ein Call to Action bei Aktien- Unser Robot sagt: S Immo, Post, Semperit und weitere Aktien auffällig, Attila Dogudan führt in der GGC- Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Immofinanz- Österreich-Depots: AT&S drückt heute- wikifolio ...

