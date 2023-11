"Die heute Morgen veröffentlichten Daten zum Lohnwachstum in Grossbritannien für September zeigen, dass das Lohnwachstum weiterhin sehr robust ist."Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa bei T. Rowe Price kommentiert die britischen Daten von heute Morgen: «Die heute Morgen veröffentlichten Daten zum Lohnwachstum in Grossbritannien für September zeigen, dass das Lohnwachstum weiterhin sehr robust ist. Die regulären Löhne und Gehälter in der Gesamtwirtschaft sanken in den drei Monaten bis Ende September geringfügig auf 7,7 % (revidiert)...

Den vollständigen Artikel lesen ...