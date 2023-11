AT&S kündigt Kapitalmaßnahmen und Gespräche mit der ÖBAG an. Das Gesamtvolumen der möglichen Kapitalmaßnahmen könnte bis zu 50 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der AT&S betragen, so das Unternehmen. Derzeit würden Verhandlungen mit der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) betreffend einer möglichen Zeichnung stattfinden, wobei nach dem derzeitigen Verhandlungsstand eine Beteiligung von zumindest 25 Prozent + 1 Aktie am Grundkapital der AT&S angestrebt werde, wie es heißt. (Anmerkung: AT&S wurde im Jahr 1994 von der damaligen ÖIAG an die Androsch-Dörflinger-Zoidl-Bietergruppe verkauft). Gespräche gibt es laut AT&S auch mit potentiellen anderen neuen Investoren.AT&S ( Akt ....

