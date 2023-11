Erfolgreiche Implementierungen von Cloud-nativen Workloads am Edge tragen dazu bei, Kosten zu senken, die Leistung zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.Zürich - Edge Computing bringt Rechenleistung und Datenspeicherung näher an den Ort, an dem die Daten erzeugt werden. Red Hat bietet Red Hat Device Edge an, das eine unternehmenstaugliche und unterstützte Distribution des von Red Hat geleiteten Open-Source-Community-Projekts MicroShift (ein leichtgewichtiges Kubernetes-Projekt, das von den Edge-Funktionen von Red Hat OpenShift abgeleitet ist)...

Den vollständigen Artikel lesen ...