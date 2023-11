Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, während die Analysten mit 3,3 Prozent gerechnet hatten. An der Wall Street herrscht Partystimmung - etliche Aktien generieren Kaufsignale oder stehen kurz davor.Im Monatsvergleich sind die Preise in den USA stabil geblieben. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Die Kerninflation ging leicht zurück. Sie sank von 4,1 auf 4,0 Prozent. ...

