Pressemitteilung der Veganz Group AG:

Veganz mit kontinuierlicher Ergebnisverbesserung im dritten QUARTAL 2023

• - Weitere Umsatzsteigerung in den Kernkategorien

• - Umsatzrückgang durch strategische Sortiments- und Kundenportfoliobereinigung

• - Rohertragsmarge und Ergebnis deutlich verbessert

• - Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm wirkt fortlaufend

• - Erfolgreicher D2C Launch Veganz Mililk®• Produktlaunches Bluebert und Sea Style Slices Dill & Lemon

• - Umsatzsteigerung und weitere Verbesserung der Profitabilität für das Jahr 2024

Die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, konnte in den ersten neun Monaten 2023 trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche und der fortgesetzten Kaufzurückhaltung der Konsument:innen nach Sortimentsbereinigungen den Umsatz in den verbliebenen Kernkategorien um 7.8% steigern.

Der unbereinigte Gesamtumsatz der Veganz Group AG lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 12,8 Mio. Euro (Vorjahr: 17,1 Mio. Euro). Grund dieser Umsatzdifferenz ist die Sortimentsbereinigung und Kundenoptimierung zugunsten der Profitabilität, die zur Auslistung einzelner Produkte bzw. Aufgabe ganzer Produktkategorien (u.a. vegetarische TK Pizza), Optimierung des Kundenportfolios und Einstellung der Außendienstaktivitäten - und damit zu bewusst herbeigeführten Umsatzeinbußen - führte.

