Die FCR Immobilien AG bietet derzeit eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1YC913) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro an. Der Zinskupon der volumentechnisch bislang größten FCR-Anleihe beträgt 7,25 % p.a. Sowohl die öffentliche Zeichnungsphase als auch das Umtauschangebot an Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 enden am 21. November 2023. Der Vorstandsvorsitzende und FCR-Gründer Falk Raudies erklärt im Anleihen Finder-Interview die Hintergründe der aktuellen Anleihe-Emission und gibt einen Einblick in den derzeitigen Geschäftsverlauf des Immobilienunternehmens.

Anleihen Finder: Hallo Herr Raudies, nach einigen Schuldscheinen in den letzten Jahren legt die FCR Immobilien AG nun wieder eine Anleihe auf. Warum ist jetzt - in einem schwierigen Immobilien- und Kapitalmarktumfeld - der richtige Zeitpunkt für eine erneute Anleihe-Emission?

Falk Raudies: Wir sehen in unserem Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien, dass sich wieder vermehrt attraktive Investitionschancen bieten. Diese wollen wir nutzen und schaffen bereits jetzt die Voraussetzungen dafür. Unsere neue 7,25 %-Anleihe mit der WKN A352AX, die bis 21. November 2023 gezeichnet werden kann, ist dabei ein wichtiger Baustein. Ich möchte aber auch betonen, dass wir auf Basis unseres in allen Marktphasen sehr stabilen Geschäftsmodells von Anfang an eine nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung aufweisen.

Anleihen Finder: Mit bis zu 60 Mio. Euro ist es die bisher größte Anleihe der FCR Immobilien AG. Wofür sollen die Mittel konkret - neben der Refinanzierung des im kommenden Jahr auslaufenden Bonds - genutzt werden? Wo sehen Sie denn derzeit Opportunitäten?

Falk Raudies: Wie gesagt gehen wir in unserem Segment in den kommenden Quartalen von attraktiven Zukaufsmöglichkeiten aus. Als erfahrener und langjähriger Investor in diesem speziellen und weiterhin sehr vielversprechenden Segment wollen wir diese Opportunitäten ausnutzen, um unser Portfolio kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Anleihen Finder: 2023 ist aufgrund der Zinsentwicklung ein sehr schwieriges Immobilienjahr.Wie ist die FCR Immobilien AG bislang durch das Jahr gekommen? Wie haben sich Cashflow und FFO und andere operative Kennzahlen entwickelt und mit welchen Zahlen rechnen Sie in diesem Jahr?

Falk Raudies: Wir haben im Geschäftsjahr 2023 auch im 1. Halbjahr unsere profitable Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt und ein sehr stabiles Ergebnis erzielt. So konnten wir bei den Funds from Operations, FFO, mit 4,7 Mio. Euro nahezu den guten Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro wieder erreichen. Darüber hinaus konnten wir auch durch unser aktives Asset Management unsere Mieteinnahmen auf 19,1 Mio. Euro steigern und damit den gestiegenen Zinsaufwand fast vollständig kompensieren. Diese positive Entwicklung in diesem Jahr belegen auch unsere aktuell vermeldeten 9-Monats-Zahlen. So haben wir unsere Mieteinnahmen um 8 % auf 27,7 Mio. Euro gesteigert und unser EBITDA um ebenfalls 8 % auf 19,3 verbessert. Beim operativen Ergebnis aus der ...

