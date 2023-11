Die Deutsche Rohstoff veräußert ihre Utah-Aktivitäten in zwei Transaktionen und erwartet in Q4 einen Ertrag von EUR 17 Mio. und einen Liquiditätszufluss von EUR 44 Mio. Der implizierte Kaufpreis deutet auf ein Transaktionsmultiplikator von 2,9x EV/EBITDA 24E hin, was die Unterbewertung der Vermögenswerte der Deutschen Rohstoff zeigt. Der Verkauf verdeutlicht wieder einmal die Attraktivität von Schieferöl in den USA, wie auch die jüngsten Übernahmen durch große Ölgesellschaften gezeigt haben. AlsterResearchs Analysten passen ihre Schätzungen an, womit sich ein neuer fairer Wert von EUR 55,50 ergibt (alt: EUR 52,50). Die Analysten bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung und glauben, dass diese Art von Transaktion der Katalysator für eine Neubewertung sein könnte, um die erhebliche Lücke zum fairen Wert zu schließen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





