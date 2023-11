The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.11.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2023



ISIN Name

BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1

CA9546069506 WEST MINING CORP

GB0009186429 FINSBURY FOOD GRP LS-,01

IE000O3L0NQ3 MALLINCKRODT PLC DL -,01

