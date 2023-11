In einem zuletzt allgemein relativ freundlichen Marktumfeld konnten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen DHL Group an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich Boden gut machen. Nach Ansicht der Experten von UBS oder Bernstein Research haben die DAX-Titel aber immer noch stattliches Aufwärtspotenzial. So hat das Analysehaus Bernstein die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal deuteten sich verbesserte Rahmenbedingungen ...

