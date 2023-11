Siemens mit neuen Rekorden. Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief stark und der Vorstand schaut optimistisch in die Zukunft trotz leichten Gegenwinds. Airbnb übernimmt ein AI-Startup. Die Technik von GamePlanner.ai, das vom Siri-Entwickler Adam Cheyer gegründet wurde, wird zukünftig in die Plattform integriert werden. Kurseinbruch bei Cisco. Der Spezialist für Netzwerkkomponenten schlug die Erwartungen für das 1. Fiskalquartal, enttäuschte aber deutlich beim Ausblick.Der Aktienhandel in Asien neigt am Donnerstag einheitlich zu Verlusten. Keine ...

