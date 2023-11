Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Die Verdrängung in der Autoindustrie: China, Batterien, Autoscham, Online-Vertrieb, … Berylls hat die Lösung "sofort"!Die Verdrängung in der Autoindustrie: China, Batterien, Autoscham, Online-Vertrieb, … Berylls hat die Lösung "sofort"! Berylls ist der Schlüssel zur Zukunft für die nachhaltige Automobilität. - Es gab ja so etwas wie Flugscham, gibt es auch so etwas wie Autoscham? Die CEOs der Autofirmen stehen unter starkem Druck und sagen: "Wir brauchen keine PowerPoint-Präsentation, sondern sofort eine Lösung!" Die Herausforderungen der Autobranche! Dr. Jan Burgard, CEO von Berylls: "Wir wollen Lösungen schaffen, die nicht vier Monate dauern und ...

