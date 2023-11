Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderung im Management der Burkhalter Gruppe: CEO HLKS tritt wie geplant per Ende Jahr zurück



16.11.2023 / 17:40 CET/CEST

Christoph Arnold, CEO HLKS (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär), gibt seine Funktion nach erfolgreichem Abschluss der ersten Phase der Zusammenführung der beiden Firmengruppen Burkhalter und Poenina wie geplant ab und verlässt per 31. Dezember 2023 das Management der Burkhalter Gruppe. Das weitere Management, bestehend aus Zeno Böhm, CEO, und Urs Domenig, CFO, sowie die Geschäftsführung der Gruppengesellschaften bleibt unverändert. Die Geschäftsleiter der HLKS-Gruppengesellschaften rapportieren ab dem 1. Januar 2024 neu direkt an den CEO der Gruppe. Christoph Arnold, ehemaliger CEO der Poenina Gruppe, ist seit der Fusion mit der poenina holding ag im Juni 2022 als CEO HLKS und Mitglied des Managements in der Burkhalter Gruppe tätig. In dieser Funktion hat er die erste Phase der Zusammenführung der beiden Unternehmen massgeblich mitgestaltet. Per 31. Dezember 2023 gibt er seine Funktion als CEO HLKS wie geplant ab und tritt aus dem Management der Burkhalter Gruppe zurück. Von Januar bis Juni 2024 wird er CEO Zeno Böhm und CFO Urs Domenig beratend unterstützen. «Wir sind Christoph Arnold sehr dankbar, dass er die Fusion begleitet hat und dem Management für weitere sechs Monate zur Verfügung steht», so Gaudenz F. Domenig, Verwaltungsratspräsident der Burkhalter Holding AG. In diesem Zusammenhang wird auch die Burkhalter Services AG (Dienstleistungsorganisation HLKS) ab dem 1. Januar 2024 direkt dem CEO der Gruppe unterstellt und mittelfristig mit der Burkhalter Management AG (Dienstleistungsorganisation Elektro) an einem neuen Standort zusammengeführt. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

