Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen. Nach den jüngsten Gewinnen hätten die Marktteilnehmer eine Verschnaufpause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt. «Das muss erst verdaut werden»...

