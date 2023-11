DJ PTA-Adhoc: capsensixx AG: Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/16.11.2023/19:05) - Der Vorstand der capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17) (die "Gesellschaft") hat unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30.10.2023 beschlossen, bis zu maximal 100.000 Stückaktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu rund 3,24% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) zum Kaufpreis von EUR 15,40 je capsensixx-Stückaktie zurückzukaufen. Der durchschnittliche Schlusskurs für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei der Veröffentlichung des Kaufangebots vorangegangenen Handelstagen also in der Zeit vom 13.11.2023 bis zum 15.11.2023 (jeweils einschließlich) betrug 15,37 Euro. Der festgelegte Angebotspreis von EUR 15,40 je capsensixx-Stückaktie entspricht damit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.10.2023. Das Rückkaufprogramm soll am 22.11.2023, 0:00 Uhr MEZ beginnen und am 01.12.2023, 18:00 Uhr MEZ enden.

Die Angebotsunterlage wird im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de/ ) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.capsensixx.de/ ) unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht.

Aussender: capsensixx AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stuerner Tel.: +49 69 7680585-25 E-Mail: vorstand@capsensixx.de Website: www.capsensixx.de

ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

