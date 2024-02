DJ PTA-News: capsensixx AG: capsensixx erweitert Vorstand

Frankfurt am Main (pta/14.02.2024/23:54) - Der Aufsichtsrat hat Constantin Stürner mit Wirkung zum 15. Februar 2023 zum Vorstand der capsensixx und Chief Operating Officer (COO) der PEH ernannt. In seiner neuen Position wird Stürner für die Bereiche Strategie & Business Development sowie Operations der PEH Gruppe verantwortlich sein.

Stürner wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum der PEH Gruppe durch weitere organische und anorganische Maßnahmen zu steigern. Zudem wird er die betrieblichen Abläufe und die Prozessdigitalisierung über alle Geschäftsbereiche hinweg koordinieren. Die PEH Gruppe plant aktiv, neue Partnerschaften einzugehen, um andere vertikal integrierte Vermögensverwalter entlang der Wertschöpfungskette mit ihrem umfassenden Angebot an Dienstleistungen wie Fonds-Administration, Compliance, IT und strukturierten Produkten zu unterstützen.

Vor seiner aktuellen Position war Stürner als Senior Manager bei McKinsey & Company tätig, wo er führende Wealth und Asset Manager in den Bereichen Strategie, M&A sowie Operations unterstützte.

Aussender: capsensixx AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de

ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

