Wie bereits angekündigt, plant die heimische RWT AG ein Listing in Wien. Wie das Unternehmen nun mitteilt, wird am Montag, dem 20.11. 2023 ein Antrag auf Einbeziehung aller 13.500.000 Stückaktien der Gesellschaft im Vienna MTF der Wiener Börse, Marktsegment "direct market plus", eingebracht. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sollen ab Montag, dem 4.12. 2023, unter der ISIN AT00RWTRACE1 gehandelt werden können. Die Aktie wird in das Handelsverfahren Auktion aufgenommen sein. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 2,68 Euro je Aktie festgesetzt. Die RWT AG ist Eigentümer der RWT Hornegger & Thor GmbH, die sich auf die Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen für die Kraftfahrzeug- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat.

