Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4997/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #528 geht es um den Verfallstag, einen Blick auf die Eurex, die Meinung von Christoph Boschan zu AT&S und ÖBAG (bei Julia Kistner samt Weekend Tipp bei der Geldmeisterin), News zu Palfinger, Do&Co, Andritz, Flughafen Wien. RWT hat die Listing Pläne mit der Rosinger Group und den 4.12. bestätigt und eine Interview Empfehlung mit Franz Gasselsberger. ...

