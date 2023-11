SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler Amazon weitet seinen Geschäftsbereich und seine Zielgruppe aus und will nun auch Autos über seine Online-Plattform verkaufen. Die E-Commerce-Plattform Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) erlaubt in Zukunft Händlern den Verkauf von Automobilen auf...

