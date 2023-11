Unterföhring (ots) -18. November 2023. Der Sieger von "The Voice Rap by CUPRA" heißt Ezo! Am Freitagabend verkündet Thore Schölermann live auf Joyn das Ergebnis des Zuschauervotings: Leon "Ezo" Weick (26, Hagen/NRW, Deutsch Rap) gewinnt mit seinem Coach Kool Savas die erste Staffel der Rap-Show auf Joyn, erhält eine eigene Single und steht in den Liveshows von "The Voice of Germany". Am 1. Dezember 2023, um 20:15 Uhr rappt er live in SAT.1 um den Einzug ins TVOG-Finale."Leon ist ein absoluter Profi, ohne dass er versucht ein Profi zu sein. Er hat einfach Spaß an der Musik", schwärmt Kool Savas von seinem Siegertalent. Dieser ist überwältigt: "Was soll ich sagen. Vielen Dank! Es ist so nochmal ganz anders krass. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich freu mich übertrieben!"Zuvor sichern sich in den Teamfights von "The Voice of Germany" in SAT.1 vier weitere Talente ihren Platz im Halbfinale. Die Musikshow überzeugt am Freitag in allen Zielgruppen: In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) steigert sich TVOG im Vergleich zur Vorwoche deutlich auf sehr schöne 9,8 Prozent Marktanteil. Bei den jüngeren Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) legt "The Voice" ebenso zu und holt sehr gute 11,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt sehen wunderbare 4,04 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) die 16. Folge der aktuellen Staffel am Freitagabend.Alle Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2023Hashtag zur Show: TVOGBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business IntelligenceErstellt: 18.11.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + +49 (0) 151 40 65 55 18email: Nadine.Vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5652062