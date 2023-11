Das britische Transportunternehmen FirstGroup gründet zusammen mit Hitachi ein Joint Venture für die Beschaffung von Batterien für Elektrobusse. Ziel ist es, binnen drei Jahren 1.000 Akkus zu kaufen. Das von beiden Partnern zu gleichen Teilen gehaltene Gemeinschaftsunternehmen NextGen will 1.000 Akkus im Wert von circa 100 Millionen Pfund (umgerechnet rund 114 Millionen Euro) erwerben, die in die wachsende Elektrobus-Flotte von First Bus eingebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...