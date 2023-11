Am 12. November hatten wir auf eine Trading-Chance mit Beyond Meat ISIN: US08862E1091 hingewiesen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Die guten Zeiten mit dreistelligem Umsatzwachstum im Quartal sind beim Hersteller von Fleischersatzprodukten längst vorüber. Vom Allzeithoch bei 239,70 USD ist der Kurs auf bis zu 5,58 USD zusammengebrochen und hat sich vom Allzeittief bis auf 6,91 USD erholt. Vielleicht kann ...

