MorphoSys Aktien ISIN: DE0006632003 haben im Wochenverlauf 23,86 Prozent an Wert verloren. Damit war das biopharmazeutische Unternehmen aus Planegg der größte Verlierer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 22,08 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 29,61 Euro auf Xetra gesehen. Fallen die Studienergebnisse zu Pelabresib positiv aus, wäre das jetzt womöglich ein guter Einstiegspunkt für hohe Gewinne, aber zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...