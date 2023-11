In unserem DAX befinden sich derzeit ja so einige Sorgenkinder. Eines, was den Investoren nun schon seit mehreren Jahren Bauchschmerzen bereitet, ist unweigerlich die BASF-Aktie (WKN: BASF11). Denn nachdem sie bereits 2013 in eine Seitwärtsbewegung übergangen war, bröckelte ihr Kurs dann aber ab Anfang 2018 bis heute erst richtig ab. Am Chartbild kann man sehr schön erkennen, dass sie kurz vor ihrem fatalen Absturz aber am 19.01.2018 mit 97,67 Euro noch ihren bisherigen Höchststand erreichte. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...