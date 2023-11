Die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7) hat eine Aktualisierung der Dividendenpolitik beschlossen. Die Dividendenpolitik strebt nun an, die Aktionäre an finanziellen Überschüssen eines Geschäftsjahres in Form stabiler Dividenden in Höhe von mindestens 1,00 Euro je Aktie zu beteiligen. Darüber hinaus soll in Zukunft regelmäßiger die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen werden. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) will für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...