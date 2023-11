Stellantis strebt eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL an, um die Elektromobilität in Europa zu fördern. Das geplante Joint Venture zielt darauf ab, innovative Batterietechnologien zu entwickeln und die lokale Fertigung zu stärken. Es ist ein Schritt in Richtung einer grüneren Automobilindustrie.Mittels einer unverbindlichen Absichtserklärung (MoU) planen Stallantis ...

