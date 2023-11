Die Vienna Insurance Group (VIG) hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 35 Prozent der ungarischen Holdinggesellschaft VIG Magyarország Befektetesi Zrt. unterzeichnet, die derzeit von der ungarischen Staatsholding Corvinus gehalten werden. Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich der Anteil der VIG an der Holding von 55 auf 90 Prozent, Corvinus bleibt mit 10 Prozent beteiligt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "Wir verfolgen in Ungarn wie in allen unseren Ländern eine langfristige Marktstrategie. Mit dem Rückkauf betonen wir unser nachhaltiges Engagement am ungarischen Markt und freuen uns über die Fortführung der strategischen Partnerschaft mit der ungarischen Regierung", erklärt Hartwig Löger, CEO der Vienna ...

