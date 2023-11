Der Stellantis-Konzern hat in Sachen Elektroautos große Pläne und will für in Europa produzierte Stromer künftig LFP-Akkus nutzen. Zu diesem Zweck strebt der Mehrmarken-Konzern nun eine Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriegiganten CATL an. Sogar ein Joint Venture steht im Raum. Die noch unverbindliche Vereinbarung sieht die Lieferung von LFP-Batteriezellen und -Modulen durch CATL für die Produktion von Elektrofahrzeugen von Stellantis in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...