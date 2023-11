Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,31% auf 64, davor 8 Tage ohne Veränderung , Zumtobel -0,5% auf 6, davor 6 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 5,66 auf 6,03), Porr -1,45% auf 12,22, davor 5 Tage im Plus (8,2% Zuwachs von 11,46 auf 12,4), Verbund -2,34% auf 83,6, davor 5 Tage im Plus (2,76% Zuwachs von 83,3 auf 85,6), Polytec Group 0% auf 3,85, davor 5 Tage im Minus (-3,75% Verlust von 4 auf 3,85), Addiko Bank 0% auf 13,8, davor 3 Tage im Minus (-1,43% Verlust von 14 auf 13,8), Uniqa +0,39% auf 7,78, davor 3 Tage im Minus (-0,64% Verlust von 7,8 auf 7,75), CA Immo +0,88% auf 28,7, davor 3 Tage im Minus (-13,39% Verlust von 32,85 auf 28,45), RHI Magnesita +1,62% auf 31,4, davor 3 Tage im Minus (-6,08% Verlust von 32,9 auf 30,9), Fabasoft -0,98% auf 20,2, davor 3 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...