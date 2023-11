Mit Spannung sind am Mittwoch die Zahlen für das Gesamtjahr des Industriekonzerns Thyssenkrupp erwartet worden. Das wurde konkret gemeldet und so geht es für die Aktie jetzt weiter: Hohe Energiepreise machen der gesamten Industrie in Deutschland zu schaffen - besonders aber Thyssenkrupp. Der Stahlkocher musste darum am Mittwoch Aktionären sehr negative Ergebnisse präsentieren und rutschte kurz nach der Veröffentlichung um 3,4 Prozent nach unten. ...

