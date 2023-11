Was für ein Auftakt - BioNTech glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Die Aktie schießt nämlich um rund drei Prozent nach oben. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 89,00 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken. Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn das Papier liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...