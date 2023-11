Die Aktionäre der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) erhalten für das Geschäftsjahr 2022/2023 eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie, wie am Mittwoch in Essen berichtet wurde. Im Vorjahr wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 2. Februar 2024 statt. Beim aktuellen Börsenkurs von 6,53 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von ...

