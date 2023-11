Der Leverkusener DAX-Konzern hat sich mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto verhoben. Nicht nur die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sind ein Belastungsfaktor für Bayer. Auch bei der Chemikalie PCB wollen die schlechten Nachrichten einfach nicht abreißen, wie das jüngste Urteil in den USA aufzeigt.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe ein US-Geschworenengericht die Bayer-Tochter Monsanto zur Zahlung von 165 Millionen Dollar an Mitarbeiter einer Schule in der Nähe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...