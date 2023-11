Nvidia hat am Dienstagabend eine starke Q3-Bilanz präsentiert. Einmal mehr übertraf der Chipentwickler die Erwartungen der Analysten im Bezug auf Umsatz und Gewinn deutlich. Zuletzt war die Aktie des Konzerns wegen der KI-Fantasien am Markt sehr gefragt. Während Nvidia mit guten Zahlen glänzt, brodelt es bei OpenAI. Am vergangenen Freitag hat das Softwareunternehmen den CEO Sam Altman entlassen. Das sorgte für Unruhen in den eigenen Reihen. Zwischenzeitlich witterte der Microsoft-Chef Satya Nadella seine Chance und bot Altmann eine Stelle an. Das voraussichtliche Ende vom Lied: Am Mittwoch bekam Altman seinen Chefposten bei OpenAI wieder. In der Zwischenzeit erreichten die Papiere von Microsoft und Nvidia neue Allzeithochs. Wie diese Entwicklungen im Tech-Sektor einzuordnen sind, erklärt David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate stellt außerdem eine Möglichkeit vor, mit der Anleger von Aktien aus dem Bereich KI profitieren können. Wie das funktioniert und mit welchen Chancen sowie Risiken, erfahren Sie im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Hinweis auf Interessenkonflikte Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.