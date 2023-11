Die Q4-Zahlen 22/23 bringen wenig Überraschendes. Im vierten Quartal stagniert der Umsatz und die operative Marge kommt leicht auf 25,2 % zurück. Für 2024 prognostiziert der CEO ein flaches 4%iges Umsatzwachstum sowie einen weiteren Margenrückgang Richtung 24 %. Im Ausblick auf 2025 kündigt der Chef zugleich wieder eine deutlich höhere Dynamik an. Die Nachfrage nach Leistungshalbleitern in der Autoindustrie bleibt hoch (Auftragsbestand der Sparte = zweifacher Jahresumsatz). Das Konsumsegment wird wohl im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 wiedererstarken. Unser erstes Kauflimit mit 28,30 € via Abstauberlimit hat gegriffen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 47.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Nebenwerte nicht aus den Augen verlieren- Wie wird 2024 aus Analystensicht?- BAYER implodiert nach negativem "Doppel-Wumms"- Lupe: Strategische AktienauswahlBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info