Vor dem Hintergrund einer Normalisierung des Anleihemarktes im Yen liegt der Fokus in Tokio auf den Banken. Da die Bank of Japan weiterhin an einem negativen Leitzins festhält, aber die Zinsstrukturkurve sich gleichzeitig versteilt, klettern die Zinserträge bei den Banken erheblich.Anzeige:Die Mizuho Financial Group (JP3885780001) legte ein starkes Gewinnwachstum für das 1. Halbjahr vor, aber zufrieden kann man als Aktionär mit den Zahlen nicht sein. Enttäuschend war, dass der Netto-Zinsertrag in den ersten sechs Monaten nicht ...

