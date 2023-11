Renault Trucks hat mit der Serienproduktion seiner vollelektrischen Schwerlast-Lkw E-Tech T und E-Tech C begonnen. Der E-Tech T ist für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert worden, während der E-Tech C für den Baustellenverkehr gedacht ist. Die im November 2022 vorgestellten E-Lkw-Modelle laufen ab sofort im französischen Werk Bourg-en-Bresse vom Band. Die Batteriezellen und -module werden von Samsung SDI geliefert und im belgischen Gent in ...

