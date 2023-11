Für langfristige Konkurrenzfähigkeit sollten Unternehmen zusätzlich jedoch verstärkten Fokus und Investment in Know-how und neue Technologien wie generative KI legen.Zürich - Laut der Accenture-Studie «Resiliency in the making» bauen Unternehmen regionale Lieferanten und lokale Produktionsstätten aus, um weniger anfällig für Störungen zu sein. Bis 2026 wollen 65 Prozent der weltweit befragten Unternehmen den Grossteil ihrer wichtigsten Produkte von regionalen Zulieferern beziehen, bisher sind es erst 38 Prozent. Aktuell am weitesten vorangeschritten sind die...

Den vollständigen Artikel lesen ...