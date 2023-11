© Foto: dpa-Bildfunk



Im vergangenen Jahr haben Abschreibungen bei Wintershall für einen massiven Verlust beim Mutterkonzern BASF gesorgt. Nun klopft ein potenzieller Käufer aus Abu Dhabi an die Tür in Ludwigshafen.Laut Bloomberg erwägt die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), den Energieproduzenten Wintershall Dea zu übernehmen. Experten zufolge könnte dieser Deal bei Adnoc mit zehn Milliarden Euro zu Buche schlagen - sofern er denn zustande kommt. Denn auch der britische Konkurrent Energy Harbour ist interessiert. Bisher hält die BASF noch knapp drei Viertel der Anteile an Wintershall Dea. Der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft des russischen Oligarchen Michail Fridman, Letterone. BASF-Finanzvorstand …