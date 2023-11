Brandenburgs Verkehrsminister setzt sich für einen Fernverkehrs-Haltepunkt am Tesla-Werk in Grünheide ein. Die Byd- und Tesla-Aktien verzeichnet eine moderate Entwicklung. Tesla steht kurz vor der erwarteten Auslieferung der ersten Cybertruck-Modelle. Während BYD einen beeindruckenden Meilenstein mit dem sechsmillionsten New Energy Vehicle einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...