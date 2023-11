Die VIG strebt zukünftig eine Dividende je Aktie an, deren Höhe zumindest dem Vorjahr entspricht und abhängig von der operativen Ergebnissituation kontinuierlich steigt. Die Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß der heute beschlossenen Dividendenpolitik somit zumindest 1,30 Euro betragen. Die bisherige Dividendenpolitik war an den Konzernnettogewinn geknüpft und sah eine Ausschüttungsquote in einer Bandbreite von 30 bis 50 Prozent vor. Der finale Dividendenvorschlag für 2023 wird vom Management mit dem vorläufigen Ergebnis für 2023 kommuniziert, teilt die VIG mit.

