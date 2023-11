Die Aktie von BASF ist am gestrigen Montag unter Druck geraten und hat 3,1% auf 43,20 EUR verloren. Rückblick: Fehlstart in die letzte November-Woche - nachdem die Aktie von BASF noch am Freitag per Gap-Up um 1,8% nach oben springen konnte, ging es am gestrigen Montag wieder in die Gegenrichtung. Dabei gaben die Notierungen bereits zum Handelsstart ...

