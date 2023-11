Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um knapp 9 Prozent gesteigert und das EBIT deutlich ins Plus gedreht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien zudem die Aussichten für das aktuelle vierte Quartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft vielversprechend. So habe die Urlaubs- und Fernreiseaktivität in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Demnach verfüge der Konsument über viel neues Bildmaterial, das nun zur Kreation individueller Fotogeschenke bereitstehe. Daher erwarte der Analyst für das mit einem Umsatzanteil von rund 85 Prozent mit Abstand größte und wichtigste Kerngeschäftsfeld Fotofinishing erneut ein starkes Schlussquartal. Darüber hinaus profitiere CEWE unverändert von der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing, die auch in diesem Jahr wieder durch eine vorweihnachtliche Marketingkampagne gefestigt werde. Einen wichtigen Erfolgsfaktor bilde dabei die Innovationskraft des Unternehmens. So werde die Angebotspalette kontinuierlich durch innovative Produktneuheiten und -varianten erweitert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 131 Euro (zuvor: 124 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.11.2023, 11:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 28.11.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101589

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.