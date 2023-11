Die Böckmann Fahrzeugwerke haben in Zusammenarbeit mit A+T Nutzfahrzeuge und Renault Trucks das erste Konzeptfahrzeug für den vollelektrischen Transport von Pferden entwickelt. Der "Compact E" ist für Fahrten zum Training, regionalen Turnieren oder zum Tierarzt gedacht - aber nicht für lange Transporte. Der Böckmann Compact E baut auf dem Renault Trucks Master E-Tech mit einer Motorleistung von 57 kW auf - also der aktuellen Master-Generation. Auf ...

