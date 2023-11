Die Aktie notiert heute rund 2,8 % im Plus. Auslöser war ein Statement des Unternehmens, wonach man in den kommenden Jahren das Tempo bei Ausbau des Ökostromgeschäfts deutlich forcieren will. So will man von 2024 bis 2030 die Summe von 55 Mrd. € in den weltweiten Ausbau erneuerbaren Energien investieren. Das ließ man heute auf dem Kapitalmarkttag 2023 in London wissen. Zudem machte man konkretere Angaben für das laufende Geschäftsjahr 2023: Das bereinigte EBITDA soll auf über 9 Mrd. € gesteigert werden.



In charttechnischer Hinsicht wird es langsam spannend: Kann die Aktie den Widerstand bei rund 44 € überwinden, könnte sie in Kursregionen vorstoßen, in denen sie sich zuletzt vor 12 Jahren befunden hat.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



