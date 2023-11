Mercadolibre kommt weiter mit Riesenschritten voran, die sogar diejenigen des großen Vorbilds Amazon übertreffen. Die Aktie (1?397,40 Euro; US58733R1023) erhielt zudem von den Wahlen in Argentinien (s. "Märkte" in dieser Ausgabe) und den davon ausgehenden Hoffnungen auf eine Belebung der Stimmung im Heimatmarkt einen weiteren Schub, sodass das Papier auf Xetra aktuell so hoch handelt wie seit einem Jahr nicht mehr.Wer unserer jüngsten Empfehlung (vgl. PEM v. 9.8.) gefolgt ist und bei Rücksetzern unter 1 200,00 Euro nachgekauft hat, liegt allein seither 14% vorne; wer unserer Erstempfehlung (vgl. PEM v. 15.9.2022) gefolgt ist, bei dem sind es mittlerweile stolze 66%. ...

